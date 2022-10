Piirilinnu ähvardab 700 000 euro tagasimaksmine

Valga ja Valka ühine kesklinn (fotol vaade Valka keskväljaku kohalt Valga suunas) on nüüdseks valmis, valdu aga ähvardab nõue maksta tagasi ligi kolmveerand miljonit eurot toetusraha.

Valga ja Valka linna ähvardab oht, et ühise kesklinna ehitusele kulunud toetusest tuleb väidetavate rikkumiste tõttu tagasi maksta kokku ligi 700 000 eurot. Omavalitsused on seisukohal, et pole midagi valesti teinud, ning plaanivad kohtuteed.