Rita Rayd innustab teiste umbusk

Kuigi lauljatar on pidanud tänaseks erisugustel põhjustel uuel albumil kõlavaid lugusid palju kordi kuulama, pole ta uuest muusikast veel ära väsinud. Nagu ta hiljuti Raadio 2 saates «Pulss» tõdes, on see on hea märk ja näitab, et ta selle materjali üle ise uhkust tunneb.

Ray tunneb ennast naisena Eesti muusikamaastikul hästi, ent tal on olnud ka perioode, kus ta on tundnud, et peab oma soo tõttu rohkem pingutama – see on aga talle vaid kasuks tulnud. «Ma ei tea, miks, aga mind on alati motiveerinud see, kui keegi minusse ei usu,» tõdes ta.