Lenna keskendub rajatavale keskusele

«Arendan praegu Setomaal suurt hoonet ja see võtab päris palju energiat ning keskendumist. Mahtu samuti. Päris hööveldada pole veel jõudnud, kuigi arvan, et saaksin sellega hakkama. Ajude ragistamist on praegu rohkem kui ise kätega tegutsemist. Abikaasaga veame kogu projekti ja see on nii suur. Kui alustasime, siis ei teadnud, millesse sukeldume,» lisas Kuurmaa.