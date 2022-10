Linnast maale kolinud Marit Mesipuu, Taisto Uuslail ja isa kukil istuv Aaron Sverre on maaeluga Vidrike külas ülimalt rahul. Pere pesamuna pole pildil seetõttu, kuna magas samal ajal õndsat lõunaund.

Pealinnast Otepää lähedale looduse rüppe elama asunud neljaliikmeline pere on seda meelt, et maale ei pea kedagi elama meelitama, sest igaühel on oma elutee.