GALERII ⟩ Viluste põhikooli spordiväljak muutus silmnähtavalt

Viluste põhikooli direktori Kersti Juurma sõnutsi algasid ehitustööd maikuus ja 1. septembriks oldi juba nii kaugel, et platsideni pääses mööda laudteid liikudes. «Seetõttu ka ootasime avamisega,» selgitas ta.

Kogu jalgpalliplats on tööde käigus tihendatud ja sirgeks aetud, et vesi saaks ära voolata. Jooksuraja lai osa on saja meetri pikkune.