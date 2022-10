Eesti 200 sai uue esimehe

Hussar ütles oma kõnes, et Eesti 200 vajab uut käiku, et erakond saavutaks potentsiaalile vastava valimistulemuse. "Kandideerin Eesti 200 esimeheks põhjusel, et mul on olemas meeskond ja selge plaan, kuidas viia meie erakond sellise valimistulemuseni, mis aitab meid järgmises valitsuses ellu viia lubatud muutused," ütles ta.