Volikogu hakkab metsakaitsjate ühispöördumist arutama

"RMK ei arvestanud kohalike inimeste sooviga ja kinnitas metsamajandamiskava, mille järgi omn plaanis veel sel sügisel alustada Ritsike palos raietöödega. RMK inimesed on lubanud nii kavas kui suuliselt, nagu näeks mets pärast raied välja "parkmetsa moodi". Paraku on kavas nimetatud uuendusraiete olemuseks see, et kui RMK tahab, on hiljemalt 10 aasta pärast Jõksi järve kaldal ikkagi raisemik, kus kasvavad põlvepikkused noored puud," seisab pöördumises.