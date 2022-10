GALERII ⟩ Ukraina põgenikud tänasid eestlasi kokakunsti saavutustega

Eestlastele toonitati sedagi, et valmivat toitu ei tohi nimetada supiks, vaid et see on borš. «Küsisime sedagi, miks ei ole see punane. Mehed vastasid, et kui tahate punast, siis see on peedisupp. Peeti panime meiegi pottidesse, aga tulemus ei olnud harjuspäraselt punane. Eks peame nüüd mõtlema, kas teeme edaspidi borši või peedisuppi,» tähendas kokaabiline.