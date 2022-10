Võrus üritati süüdata jalgpalliväljaku tribüüni

MTÜ FC Helios Võru tegevjuht Jaanus Vislapuu kinnitas, et reedel üritati Kreutzwaldi kooli kõrval asuva jalgpalliväljaku tribüüni servast põlema panna. «Kahjud on õnneks minimaalsed, sest tribüün on töödeldud tuletõkkevärviga,» lausus Vislapuu. «Põlema läks tribüüni alla olev geotekstiil, aga selle kustutasid päästjad ära. Midagi tõsist õnneks ei juhtunud.»

Vislapuu sõnul vaadatakse hetkel läbi turvakaameraid, et saada infot inimeste liikumise kohta paigas enne tribüünialuse süttimist. «See oli tahtlik tegevus,» tõdes ta. «Kurb on see, et inimesed suudavad niisuguste rumalustega hakkama saada. Ma ei tea, kust see lollus tuleb. Meie esialgne arvamus on, et tegemist oli alaealiste teoga.»