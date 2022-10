Valgamaa lühiuudised

Rannapark läbib uuenduskuuri

Alanud on Pühajärve ranna korrastamistööd.

Töid rahastavad Otepää vallavalitsus ja rahandusministeerium, toetust sai vallavalitsus maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetmest. Kokku lähevad tööde esimesed etapid maksma ligikaudu 450 000 eurot, millest Otepää valla omaosalus on 180 000.

Edaspidi on plaanis korrastada Pühajärve ranna päevitamisala, lammutada vana ujumissild ja ehitada uus, nüüdisajastada laste mänguväljakut, rajada piknikuplats ja päikeseterrass ning paigaldada uued istumispingid ja riietumiskabiinid.

Töid teeb MPI Kivipaigaldus OÜ ja valmis peaks need saama 2023. aasta kevadeks. LEPM

Korrastati Õru ujumiskoht

Valga vallavalitsuse tellimusel said tehtud Õru supluskoha korrastustööd.

Vee peal ujuva masina küljes oleva niidukiga puhastati tiigi ääred kõrkjatest ja muudest taimedest. Samuti puhastati kuni 1,5 meetri sügavuselt tiigi keskosa. Kõik niidetud taimed tõsteti tõstukiga tiigist välja ja asetati kaldale. Pärast nõrgumist ja kuivamist toimetatakse need minema.

Õru piirkonna välitööde juhi Andres Saarepi sõnul on vaja ujumistiigi ääred puhastada ka võsast ning lähiajal organiseerib ta sellegi töö. LEPM

Vallamajja asus tööle uus raamatupidaja

Raamatupidamist on Kõlves õppinud Vinni näidissovhoostehnikumis. Terve elu on ta sellel alal ka töötanud: pikemalt Valga tarbijate kooperatiivis, riigikassas ja Valgamaa kutseõppekeskuses. Valga vallavalitsuses oli Kõlves dekreetpuhkusel olija asendaja aastatel 2018–2020.

«Olin vahepeal kodune ja kuna mulle väga meeldib aiandus, tegelesin sellega. Juba mõnda aega mõtlesin aga, et tahaks veel tööle asuda ja olla ka sel moel kasulik. Mulle meeldivad inimesed, kes siin töötavad – see koostöö on tõeline rõõm,» sõnas Kõlves. LEPM