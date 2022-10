Ehitaja raskused venitavad spordihoone valmimist

Eeskätt Valga Priimetsa kooli ruumikitsikuse leevendamiseks mõeldud hoone kerkib keskstaadioni juurde. Ehitustööd algasid tänavu kevadel. Viimasel ajal on platsil aga valitsenud peaaegu et vaikus. Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre selgitas, et põhjus seisneb muredes ehitaja Rennes OÜga. «Ta andis meile teada, et on maksejõuetu ega ole võimeline lepingut täitma. Tema kohta on esitatud pankrotihoiatus. Lähipäevadel selgub, kas pankrot kuulutatakse välja,» selgitas Möldre.