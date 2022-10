Võrumaa lühiuudised

Krabi koolimaja läks taas oksjonile

Rõuge vald on tulutult üritanud müüa Krabi koolihoonet. Nüüd on hoone taas enampakkumisel ja seda soodsamalt kui kunagi varem. Alghind on 199 000 eurot. Pakkumusi saab teha 7. novembrini.