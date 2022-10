Merje Ilves: koduõpe – mis, milleks, kellele ja kuidas?

Rõhutangi esmalt, et koduõpe ei ole kaugõpe. Suurim erinevus nende kahe õppevormi vahel on selles, et kaugõppe puhul vastutab õppetöö läbiviimise ja tulemuste saavutamise eest kool, andes distantsilt materjale, tunde ja ülesandeid ning kontrollides nende täitmist. Seevastu koduõppe puhul on vastutus selle eest lapsevanemal.