Koroonaviirusesse haigestumine kasvas laste seas

Nädala jooksul toimetati haiglasse kokku 176 patsienti, kellest 66 sümptomaatilise koroonaviiruse tõttu. Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste COVID-19 hospitaliseeritute arv on vähenenud 10,9 pealt 8,7 peale. Nädala jooksul suri 16 inimest vanuses 38-96, kõigil olid rasked kaasuvad haigused.

„Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv suhteliselt stabiilne, vähenedes 6,9 protsendi võrra. Suuremat haigestumise kasvu täheldati vanuserühmades 5-9 ja 10-14,“ selgitas Varjas ja lisas, et R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 0,92. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.