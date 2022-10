Tervishoiutöötajate palk suurenes kõikides ametirühmades

„Kui arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate keskmise põhipalga aastakasv aeglustus võrreldes eelmise aastaga vaid veidi, siis erinevaid lisatasusid sisaldava palga aastakasvu aeglustumine oli oluliselt märgatavam. See viitab COVID-19 perioodi lisatasude maksmise stabiliseerumisele, seda just eriti õdede-ämmaemandate ja hooldustöötajate seas,“ kommenteeris TAI tervisestatistika osakonna analüütik Tiiu-Liisa Rummo.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2022. aasta I kvartalis 9,54 eurot ja see kasvas aastaga 6,1 protsenti. Õdede ja ämmaemandate ning hooldajate brutotunnipalk kasvas Eesti keskmisest palgast veidi aeglasemalt, arstide brutotunnipalk aga Eesti keskmisega samas tempos. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õdede-ämmaemandate tunnipalk 1,2 korda kõrgem. Need näitajad on olnud läbi mitme aasta samad. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest veerandiku võrra madalam.