Raiemahu kärpimise plaan tekitab puidutööstustes vastuseisu

"Ministri meedias esitatud väited, et raiemahud ja töökohad ei ole omavahel seotud, näitab ministri ebapädevust elementaarsetel majandusteemadel," leiab Välja. Eesti puidutööstuse konkurentriigid on aga tema sõnul samal ajal raiemahtusid tõstmas, et tagada siseriiklik energiajulgeolek, oma ettevõtete konkurentsivõime ning inimeste töökohad majanduslikult keerulistel aegadel. Näiteks Lätis ja Leedus on arutluse all riigimetsast raiemahtude suurendamise plaanid.

"Tuleb tõdeda, et Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) raiemahud on poliitikute lühiajalise populistliku vaate mängukanniks. RMK raiemahtusid on viimase poole aasta jooksul proovitud muuta juba kolmel korral. Meie hinnagul on tegemist väga ohtliku poliitilise tendentsiga. RMK üks eesmärke peab olema toetada sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet ning tagada tooraine kättesaadavus ka keerulistel aegadel. See kindlustunne on vajalik investeeringute tegemiseks, et kodumaist taastuvat ressurssi puitu veelgi enam väärindada. Juunis selgus Swedbanki tööstusuuringust, et 85 protsenti puidutööstuse ettevõtetest hoiab ebakindla keskkonna tõttu investeeringuid tagasi. Riigi otsused vähendavad investeerimisvõimekust veelgi," kirjutas puidutööstuse esindusliidu juht.