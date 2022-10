Punaristlased õpetavad kaubanduskeskustes elu päästma

Valgas leidsid taolised kiirkoolitused aset juba pühapäeval ja esmaspäeval: need toimusid nii Valga spordihallis, Rimi kaubanduskeskuses kui Valga põhikoolis.

Eesmärk on tutvustada avalikus ruumis kõikidele huvilistele kiirkorras elustamisvõtteid ja anda inimestele ka võimalus neid proovida. Äkksurma korral on kõige olulisem kiiresti tegutseda, kutsuda abi ja alustada elustamisega.

Eestis võtab äkksurm igal aastal umbes 700 inimelu, seda kõrvalseisjate juuresolekul. Inimest, kelle südametöö peatub, saab taaselustada, kui anda talle kiiresti õiget esmaabi – see suurendab ellujäämisvõimalust kordades. Kui aga elustamist kohe ei alustata, on elulootus vähene.

Kogu riigis tehakse aastas umbes 300 000 kiirabiväljakutset. Kõik need ei ole elukriitilised, kuid kui elu on ohus, lähevad kõrvalseisjad appi vaid kolmandikul juhtudest. Vähene esmaabioskus maksab seega igal aastal kümneid inimelusid.

Me kõik loodame, et inimesi meie lähikonnas ootamatud terviserikked ja õnnetused ei taba. Kui aga läheb teisiti? Sõltuvalt juhtumispaigast ei pruugi kiirabi kohale jõuda minutitega, iga sekund on siin aga elu hinnaga.