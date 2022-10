Politsei otsib metsa põgenenud autovargaid

Ööl vastu tänast käivitas politsei Viljandimaal operatsiooni tabamaks autovargaid, kes ärandasid Toyota maasturi ning sellega politseinike eest metsa põgenesid.

Lõuna prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase sõnul said sündmused alguse öösel kümmekond minutit enne kella kahte, kui Viljandis elav Toyota Land Cruiseri omanik andis häirekeskusele teada, et just hetk tagasi varastati tema 2019. aasta sõiduk.

«Alustasime kohe sõiduki ja autovaraste otsimist ning tänu masina omaniku poolt sõidukile paigaldatud lisaseadmetele õnnestus maasturi asukoht Viljandimaal kiirelt tuvastada. Kurjategijad olid sõiduki metsa maha jätnud ning selle juurest põgenenud. Järjekordses maasturivarguses on taaskord alust kahtlustada Leedust pärit autovargaid,» kirjeldas Tommingas.

Ta lisas, et öösel määras politsei otsinguperimeetri ning alustas kohe metsa põgenenud kurjategijate otsimisega. «Otsingud käivad seni ning palume siinjuures ka kohalike inimeste abi. Seni kogutud infole tuginedes võivad teo toimepanijad viibida ja liikuda Viljandimaal Mäeküla, Sudiste, Hirmuküla, Tuhalaane või Karksi kandis. Tegu on eesti keelt mitte kõnelevate inimestega, kes võivad end mahajäetud majades varjata või eelnimetatud külade piirkonnas liikuda.»

Tommingase sõnul tuleks piirkonnas tähelepanu pöörata nii võõrastele ringi uitavatele inimestele kui ka Leedu ning Inglise numbrimärkidega enam kui kümme aastat vanadele sõidukitele, millega Leedu autovargad varasemalt liikunud on. «Kahtlaseid isikuid või sõidukeid märgates tuleb sellest kohe häirekeskusele numbril 112 teada anda.»

Lõuna ringkonnaprokuröri Mari Kartau sõnul on autoomanikel oluline teha kõik endast olenev, et nende sõidukit oleks keeruline ärandada. «Info jõudis politseini tänu omanikule, kes oli oma auto turvalisuse eest hoolt kandnud. Iga autoomanik saab anda panuse organiseeritud kuritegevuse vastasesse võitlusesse – parkida oma uuem sõiduk vanemaga kinni, lukustada väravad, paigaldada autole lisaturvavarustust, kodule liikumisanduritega kaameraid ja valgusteid ning uurida ka auto edasimüüjalt sõiduki kaitsmiseks lisavõimalusi.»

Prokurör lisas, et panustades ise oma vara kaitsesse kasvab tõenäosus, et autot ei suudeta varastada. «Kui see siiski juhtub, siis suurendavad lisaseadmed võimalust, et vargad õnnestub tabada ja sõiduk saadakse tagasi. Varguste ebaõnnestumine ja üha keerulisemaks muutumine töötavad omakorda selle kasuks, et autovargad tulevikus enam Eestis toimetada ei tahaks.»