Võru linnavalitsus kiitis heaks eelarvestrateegia aastani 2027

Strateegia on koostatud Võru linna 2017.–2035. aasta arengukava ja linna valdkondlike arengudokumentide alusel. Eelarvestrateegia on koostatud kogu Võru linna konsolideerimisgrupi kohta, teatas linnavalitsus.

Eelarvestrateegia koostamise põhieesmärk on arengukavas kavandatud eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2027 kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad.