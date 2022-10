GALERII ⟩ Aasta maaraamatukoguhoidja on legendaarne Pipi

Kiidjärve raamatukogu-seltsimaja valmis 2003. aastal. Selle alumisel korrusel asub raamatukogu ja ülakorrusel õdus kooskäimisruum koos köögiga. Hubasust lisavad vastavalt aastaringile jõulu- ja suvelugemise nurgakesed koos meisterdamisvõimalustega. Praegu on väljas kogupere tegelusnurk teemal «Sügis». Raamatukogus asub Kalmer Tennosaare isikuarhiiv, mille 2017. aastal annetas Liina Tennosaar ja mida on hiljem mitmel korral täiendatud. Arhiivi tutvustamine on osa kultuuriloolistest ringkäikudest, mida Krista Pikk huvilistele üle Eesti korraldab. Sel suvel oli seitse grupikülastust.