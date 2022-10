Kanepi Uim meelitas kohale ka välismaalasi

«Olen Eestis elanud pisut üle aasta ja töötan Tallinnas Nordea pangas,» tutvustas end eesti keeles Kesk-Ameerikast Nebraskast pärit Sarah Epping. «Mu mees on eestlane. Hakkasin koos Taneliga Pirital külmas vees ujumas käima eelmise aasta lõpus. See on vahva.» Kanepisse jõudis paar mehe ema soovitusel, kes olla väga kiitnud Põlvamaa loodust ja järvederohkust.