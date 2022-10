Vabariigi pillimehed lähevad tuurile

«Soolopillimäng on oluline osa kultuurist ning vabariigi pillimehe tiitliga tunnustatud muusikud on justkui pärimusmuusika valdkonna eestkõnelejad, kellega kohtumist oodatakse igas rahvamajas,» lausus Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Juhan Uppiniga käib enamasti kaasas lõõtspill, samas on Uppin taltsutanud ka päkarauakandle ning uurinud põhjalikumalt selle ajalugu ja mänguviise. Ta on üks säravamaid traditsioonilise mängustiili valdajaid ja ka nende rahvapillide repertuaari ja mängutehnika avardajaid. Lisaks lõõtsa- ja kandlemängule veab ta eest laulu- ja tantsupeo juurde kuuluvat rahvamuusikapidu ning töötab õppejõuna Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Ta on üllitanud mitu albumit ning samuti leiab teda ansamblite Tuulelõõtsutajad ja Rüüt ridadest.