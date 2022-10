Leiti 14 sanktsioonide eiramise juhtumit

Rikkumisi on avastatud ka Koidula piiripunktis.

Viimaste nädalate jooksul on maksu- ja tolliamet (MTA) avastanud Luhamaa, Koidula ja Narva tollipunktides juhtumeid, kus on põhjust kahtlustada, et kaubavedajad esitavad Venemaa-vastaste piirangute vältimiseks võltsitud veo- ja tollidokumente.