Nõuni noored aitasid Ukraina lapsi

Idee tuli noorsootöötaja Marika Viksi sõnul sellest, et sõjapõgenike lapsed hakkasid kevadel Nõuni noortega suhtlema. «Ei nad tahtnud tantsida ega laulda. Küll läksid neil silmad särama lauamängude, näiteks Uno peale. Kuna oleme loteriid varemgi teinud, otsustasimegi Ukraina noori sel moel toetada. Ühtlasi ka mõttega, et meie noored harjuks teisi abistama.

Umani rajooni juht Igor Myklachuk, kes saadetise Eestist Ukrainasse toimetas, ütles, et kingitused läksid kasulastega perekonda, kus on 11 last. Lapsed on Umani rajooni tulnud põgenikena Zaporižžja piirkonnast.