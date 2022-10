Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna ettevõtjate tunnustamiseks

Ettevõtluse konsultant Ivi Martens märkis aga, et enne kandidaadi esitamist on hea mõte vaadata, kes on varem aasta ettevõtja aunimetuse saanud. Martensi sõnul on varasemad tunnustuse saajad heaks eeskujuks ning nimekirja uurides võivad tekkida mõtted, millist ettevõtjat sel aastal esitada võiks. Ta lisas, et ettevõtjate jaoks ei ole aunimetuse saamine mitte ainult nende töö märkamine vaid näitab ka tehtu kõrget kvaliteeti.