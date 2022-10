Tuvastati tosin nõuetele mittevastavat liha- ja kalatoodet

Samuti tuleks pöörata tähelepanu toote välimusele ja jätta kõrbenud tahmane toode ostmata. Ka võiks uurida, kuidas on toode valminud – kui see on valmistatud nii, et sealt on tilkunud rasv lõõmavatele laastudele, on võimalus PAH ühendite tekkimisele toote valmistamisel.