Valgas leitud kull viidi ravile Tartusse

Varjupaika lind aga kauaks ei jäänud. Nagu ütles selle juhataja Jana Juhkam, vajas ta vigastatud tiiva tõttu meditsiinilist abi. Pärast keskkonnaametiga kontakteerumist toimetati lind Tartusse kogenud linnutohtri Madis Leivitsa hoole alla. «Madis on selline inimene, et tema hoole alla võib linnu kerge südamega usaldada. Loodame, et tema tiib saab korda,» rääkis Juhkam, kelle sõnul satub neile röövlinde ülimalt harva.

Leivits ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et linnu seis pole kiita: tal on kaarnaluu murd. See on üks põhilisi õlavöötme luid lindudel, kaladel, roomajail ja kahepaikseil. Siiski loodab ta uhke röövlinnu terveks ravida.