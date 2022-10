Orienteerujad panevad end proovile

Juba homme on osana Otepää valla mängudest kavas orienteerumisvõistlus stardi ja finišiga Otepää keskväljakult. Tegemist on peamiselt linna­orienteerumisega: rada pole keeruline ja sisaldab nii tänavaid kui ka Linnamäe ja Apteekrimäe ümbrust.

Osalevad kolmeliikmelised segavõistkonnad, kus vähemalt üks liige peab olema naine. Kehtivad orienteerumisliidu võistlusreeglid ning kaardid on joonistatud vastavalt orienteerumiskaardi leppemärkidele.

Tegemist on valikorienteerumisega: võistkond valib ise kontrollpunktide läbimise järjekorra ja liikumistee. Punktide läbimiseks on ette nähtud kontrollaeg kaks tundi. Kontrollaja ületamist trahvitakse teenitud punktide mahaarvamisega võistkonna lõpptulemusest. Tiimid stardivad minutilise intervalliga.

Orienteerumiseks vajalikud vahendid, näiteks kompass, peavad võistkonnal endal olema. GPSi ja nutitelefonide kasutamine navigeerimiseks ja küsimuste lahendamiseks on keelatud. Lisaülesannete vastuste ülesmärkimiseks tagab vajalikud vahendid korraldaja.

Kuna tegemist on hilisõhtuse orienteerumisega, siis vähemalt ühel osalejal igast võistkonnast tuleks kaasa võtta pealamp. Siiski võiks see olemas olla igal osalejal, sest teekonnal on punkte, mis asuvad linna valgustatud aladest eemal.