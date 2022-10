Petukirjad levivad laialdaselt

«Suur tänu kodanikele, kes petukirjast politseile teada annavad. Saame seeläbi parema ettekujutuse pettuse leviku ulatusest, et ka teisi hoiatada,» ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin.

Kuigi e-kirjade ülesehitus on eri nädalatel veidi muutunud, nagu ka saatja nimi, on sisu jäänud samaks. Inimest teavitatakse tema suhtes väidetavalt läbiviidavast menetlusest, mis seotud pornograafiaga. Eesmärk on inimene segadusse viia ja raha välja petta.

Kirjades on kasutatud päris politseinike või tuntud inimeste, näiteks endise justiitsministri nime, kuid need inimesed ei ole kirja saatnud. Tegemist on pettusega.

«Kirja saatjaga ei tohi vestlusesse asuda. Kelmid hakkavad inimest survestama, väites, et kui inimene teeb koostööd, viiakse menetlus läbi kiiremini või lastakse tal karistusest pääseda. Seeläbi pressitakse raha välja. Taolise sisuga e-kirjad tuleb kustutada. Samuti ärge avage manuses olevaid faile, mis on teie arvates ebaselged või kahtlust tekitavad,» rõhutas Milenin.

Petukirjad tunneb ära selle järgi, et asutuste nimed on välja mõeldud, näiteks Euroopa politseiamet, Keskdirektoriaat, Riigipolitsei. Logod on välja venitatud või kokku surutud, tekstis on kirjavigu ja ebaloogilisi lauseid ning kiri on saadetud kahtlaselt e-posti aadressilt.