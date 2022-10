Näitleja asub Antslas ringi juhendama

Lavastaja, näitleja ja liikumisjuht-koreograaf Tammaru koduteater on Tartus asuv projektiteater Must Kast, mis tähistab sel kevadel 9. sünnipäeva. Tammaru on olnud teatriga seotud selle sünnist alates. Lisaks veab ta eest linnaruumiprojekti «Läbi linna», lavastades Tartu linnaosasid rännaklavastuse vormis.