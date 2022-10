Laos naudib aeglaseid hommikuid

«Rääkides «Õhtu!» saatest, siis paljudele võib-olla tundub, et teen päevas tunnikese tööd. Reaalsuses alustame aga juba hommikul korraliku andmisega. Meil on väga intensiivsed koosolekud, vestlused, arutelud ja mõtete põrgatamised. Pea iga päev avastan järsku, et kell on juba 16 ja nii palju veel teha,» muigas saatejuht.