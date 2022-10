Reformierakond valis endale Valgamaal uued juhid

Maakonnajuht Maido Ruusmanni sõnul on tal hea meel, et erakonnakaaslased teda jätkuvalt usaldavad. “Mul on suur au ka edaspidi Reformierakonna Tõrva piirkonnaorganisatsiooni juhtida. Oleme meie piirkonnas juba palju jõudnud korda saata, aga see ei tähenda, et edaspidi saaks end lõdvaks lasta. Tuleb aina edasi pingutada. Kevadel ootavad meid ees riigikogu valimised ning selleks me ka juba vaikselt valmistume.”