Lähipäevadel tuleb kuni 12 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel ööl vastu teisipäeva pilvisus tiheneb ja merelt jõuab saartele vihmasadu. Paiguti tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel ja paiguti rannikul 3-9 kraadi. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Pärastlõunal pöördub saartel edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 5-9, saartel kuni 12 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 4-9, saartel kuni 11 kraadi. Kolmapäeva päeval on enamasti pilves ja vihmane ilm. Puhub edela- ja läänetuul 4-9 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.