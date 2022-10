GALERII ⟩ Valgas jagati kingitusi Ukraina sõjapõgenike lastele

Kingitused on saadetud annetusena Eestisse USA Indiana osariigis tegutseva merejalaväelaste ühingu poolt, mille eestvedamisel korraldati kampaania Ukraina sõjapõgenike laste toetamiseks. Tähelepanuväärne on asjaolu, et kampaanias osalesid omal algatusel ka lapsed ise. Nimelt Concord West Side Elementary kooli neljanda klassi õpilased annetasid oma klassiga kokku 400 dollarit, et toetada Ukraina lapsi. Kokku koguti annetusi 60 000 dollari väärtuses, mille eest osteti 6000 mänguasja. Kingitused jagati laiali erinevates Eesti ja ka Läti linnades.