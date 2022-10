Vaidlus jätkub endiselt ⟩ Himmaste kortermajad said esialgu elektri tagasi

Keskuse tee 13 elanik Andrus Mattus kinnitas, et laupäeva keskpäeval sai nii nende kortermaja kui Keskuse tee 17 maja elektri tagasi. «Õiguskaitse on hetkel selline. Reede õhtul tuli otsus ja elekter pidi ka siis tagasi tulema, aga lõpuks saime elektri laupäeval tagasi.» Mattus lisas, et nad olid kuus päeva ilma elektrita ja said hakkama, kuid see oli keeruline, sest ka kütet polnud. «Kortermajas elavatele pensionäridele tõime generaatorid kohale.» Mattus sõnas, et süüa sai gaasipliidil teha, sest see oli õnneks olemas. Kõige rohkem on mees nördinud selle üle, et nii mitmelgi majaelanikul läksid kõik talvevarud hukka.