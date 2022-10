Koolivaheajal naudivad inimesed puhkusereise

«Lisaks korraldatud lennureisidele reisitakse ka individuaalselt nii Europasse kui kaugemale. Euroopas on suure poolehoiu võitnud otselennud Itaalia mitmesse sihtkohta, eriti Napoli ja Maltale,» märkis Hallik. Kaugematest kohtadest on rohkem märgitud Mehhikot, Taimaad, Tansaaniat ning Araabia Ühendemiraate.

Kas reiside broneerimisel on reisijatel näha majandusraskuseid, ei osanud Hallik kommenteerida, nentides, et kindlasti on reisijaid, kellele globaalsed hinnatõusud erilist mõju ei avalda, ent leidub ka neid, kes plaanivad mitme lühema reisi asemel ühte pikemat.

«On neid, kes plaanivad reisi ligi aasta aega ette, et leida maksimaalselt odavaid lahendusi ja teha hea plaan reisi igakülgseks õnnestumiseks. On neid, kes jäävad ootama viimast minutit, et vahest äkki on siis paremad hinnad pakkumisel ning kahjuks on ka neid, kes sellel aastal ei reisi,» lisas turismifirmade liidu peasekretär.