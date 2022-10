Kassas selgunud hind tekitas kliendis nördimust

Ta täpsustas, et teisipäeviti algab poes soodustus, ent esmaspäeval oli Saaremaa kuumsuitsu saunasingil juba soodushind 8,49 eurot juures. Kassas selgus siiski, et hind on peaaegu 12 eurot. «Teisipäev on soodukapäev, aga esmaspäeval pannakse kaup soodushinnaga letile ja müüakse tegelikult kalli hinnaga maha. Paki peal on odav hind, aga inimene läheb kassasse, lüüakse läbi, ostabki kalli hinnaga.»