Elektroonikaromu võib ka poodi tagastada

Tihti visatakse olmeprügisse just väikesed elektroonikat sisaldavad seadmed: puldid, telefonid, laadijad, kõrvaklapid, hambaharjad, mänguasjad. Ükskõik kui väike on seade, oluline on see ringlusse tagasi saata, sest muidu lõpetavad need oma teekonna põletusahjus või prügilas.