Valgjärvele kerkib kauaoodatud külamaja

«Külamaja on ikka väga oodatud. Meil on ju kõik kinni pandud – sidejaoskond ja arstipunkt, samuti kauplus. Kolhoosikeskus ja kultuurimaja olid koos, aga kolhoosikeskuse osa läks põlema. Kultuurimaja jäi küll terveks, aga seegi jäi tühjaks ja müüdi võileivahinna eest ära. Kool jõudis töötada ainult 20 aastat, kuni 2011. aastal suleti. Vaid raamatukogu on jäänud. Rahval ei ole ka kohta, kus koos käia,» rääkis elupõline raamatukoguhoidja.