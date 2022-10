Jaanika Elias: abielu väärib enamasti päästmist

Pulmas käisin viimati kaks aastat tagasi, aga see on isegi hästi, sest tean inimesi, kes pole aastaid sellest pidulikust sündmusest osa saanud – kui üldse.

Kui minuni jõuab taas info mõne tuttava lastega abielupaari lahutusest, läheb meel alati mõruks. Samas tean, et mõnigi paar on käinud pikalt teraapias ja üritanud oma abielu päästa, kuid see pole õnnestunud. Mõnikord lihtsalt tunded kaovadki, inimesed kasvavad lahku või on mängus mõni muu põhjus, miks otsustatakse lahutuse kasuks. Need põhjused ei ole ilmselt kunagi lihtsad, kuid vahel on parem õudne lõpp kui lõputu õudus, sest iga inimene väärib õnne.

Kui ühel partneril on vaimse tervise mure või mingid muud probleemid, mille puhul koos olles annaks neile vastu astuda, siis tahaks loota, et nii just tehaksegi.

Olles ise praeguseks alles kolm aastat abielus olnud ja viis aastat oma kaasat tundnud, tuleb tõdeda, et meilgi on raskeid aegu olnud. Abikaasa depressioon viis suvel 2021 selleni, et ta võttis sõrmuse sõrmest ja viskas abielutunnistuse põrandale. See oli üks raskemaid aegu, kuid saime sellest üle, sest teine pool otsis abi ja mina üritasin rohkem mõista. Just nimelt kuulata ja olemas olla, sest depressioon ei ole üks halb emotsioon, mis läheb kergelt üle, vaid see vajab spetsialistide sekkumist.