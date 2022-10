Ivari Padar: eelarve tuleb hädas appi

Kuna eelarvearutelud on riigikogus veel pooleli, oli see protest õigeaegne, kuigi kardetavasti ei suuda riik soovitud mahus teedeehitust rahastada, nagu ka mitmeid teisi ühiskonna valukohti aastaga lahendada.

Tänavune aeg on Ukraina sõja ja energiakriisi tõttu eriline. Ärevate aegadega käib ühte jalga ka järgmise aasta riigieelarve, mille kulude pool on 16,8 miljardit ja tulude pool 15,6 miljardit eurot. Erakordne on, et kuludest rohkem kui miljard eurot tuleb katta laenuga.