GALERII, VIDEO ⟩ Puiga põhikool pidas uue hoone sarikapidu

«Puiga küla elab, piirkonda ehitatakse üha uusi eramuid,» rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp. «See on looduslikult ilus koht ning ka linnaga sidususe osas elamiseks hea piirkond. Noored tahavad oma lapsi Puiga lasteaeda ja kooli panna, sest need on tunnustatud ning neist peetakse lugu.»