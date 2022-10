Põlvamaal hävis tules suur kõrvalhoone

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et nad said täna kell 12.09 väljakutse, et Kanepi vallas Ihamarus põleb kõrvalhoone, millele on elumaja väga lähedal. «Kui päästjad kohale jõudsid, siis oli garaaž leekides ja kuumakahjustusi oli ka elumaja saanud. Elumaja ja garaaži vahel oli seitse meetrit.»