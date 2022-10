Ukrainlased rajasid Võrru oma ettevõtte

Nii Alina kui Olena kinnitavad, et on emotsionaalselt sõja pärast palju kannatada saanud. Nii otsustatigi veebilehelt ja sotsiaalmeediast, kust varem sai nende kätetöö kohta infot ka vene keeles, venekeelne sisu eemaldada. Küll aga on lisatud võimalus tutvuda toodetega eesti keeles.

Suvel võis nende tooteid kohata ka Lõuna-Eesti laatadel, kus ukrainlannade pereettevõte maalingutega kotte, külmkapimagneteid ja teisi suveniire müüs. Enamjaolt aga on müük veebipõhine. Alina on täheldanud, et Eesti klientidele meeldivad enim just käsitsi maalitud kotid.

Kümme protsenti kogutulust annetavad nad Ukraina sõjaväele. Lisaks on nad aktiivselt aidanud muudes sõjapõgenikega seotud tegevustes ja heategevuses.

Nüüd on nad oma tegevust laiendanud ka Tartusse ning käimas on aktiivne valmistumine jõuludeks: valmimas on postkaardid.

Kodumaa ikka südames

Ukrainlannad on õnnelikud ka selle üle, et sõjast hoolimata on nad leidnud võimaluse oma tooteid saata ka kodumaale. Nad julgustavad teisigi Eestis elavaid ukrainlasi ettevõtlikud olema, öeldes, et ka neil oli sõja esimestel kuudel ääretult raske tavalise elurütmi juurde naasta. «Kui midagi head siin Eestis süüa teen, on mul häbi seda süüa,» tunnistas Olena, viidates raskes seisus Ukraina elanikele.

Naised nentisid, et pärast sõja algust tugevnesid suhted Eestis olnud tuttavatega oluliselt ning rohkem paistis silma seegi, kuivõrd lahked ja sõbralikud on eestlased. «Muidu on eestlased üsna kinnised, aga kui asi puudutab abistamist, on nad väga konkreetsed ja reaalne abi jõuab küsijani kiiresti,» kiitis Olena. «Kui midagi vaja on, tuleb küsida,» julgustas ta teisigi vajadusel abi otsima.

Ukrainlannade ettevõtlikkust võib aga Alina ja Olena meelest pärssida asjaolu, et Ukrainas on naised sageli kodused ja tööturust eemal ning see teeb nende olukorra siin keerulisemaks.

Kuigi kogemused Eesti eluolust on head ja tütar Yevagi siin juba koolis käib, igatsevad nad siiski kodumaa järele. Samas nendivad nad, et materiaalne võimalus koju naasta puudub, kuna kõik säästud jäid Ukrainasse ja enese ülestöötamine võtab aega.