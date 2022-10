Meelelahutajad alustavad ja lõpetavad novembris pidudega varem

Mõtteviisi muudatuse realiseerimiseks on kampaaniaga kaasa tulnud erinevad meelelahutusasutused ja artistid, kes novembrikuus vähemalt ühe peoga varem alustavad. Kokku toimub novembris vähemalt kümme sellist pidu.

Laulja ning muusikakirjutaja Hendrik Sal-Saller tõdes, et on juba aastaid koos teiste artistidega püüdnud sarnast muutust peokultuuri tuua. «Tahtsime erinevate muusikutega koos juba aastaid tagasi seda varem mängimise üleskutset alustada. Tegime teiste artistidega kokkulepped, aga kui seetõttu esinemisi hakati ära ütlema, kadus ka paljudel tahtmine. Smilers oli ainuke, kes asja edasi ajas ja ei taganenud. Täna on meie tuules siin mõned veel hakanud tõsisemalt asjast rääkima ja esinemisaegu kauplema,» tunnistas Sal-Saller ja lisas, et ainult ühiselt on muudatused võimalikud.

Ka mitmed peokohad on mõistnud, et sellest võidavad kõik. Tallinna vanalinna ääres asuva ööklubi Venus omaniku Renar Pindeli arvates on muudatused peokultuuris tervitatud. «Koroonaaja katsetused näitasid, et varasem peokultuur on kasulikum nii pidulistele, meelelahutuskohtadele kui ka artistidele. Inimesed jõuavad meie juurde varem ja kliente on meeldivam teenindada, sest tarbimine on mõistlikum,» on Pindel veendunud.