Ergo Luhaaru maaliseeria kaunistab kevadel Valga kohtumaja koosolekutesaali

Žürii hinnangul peegeldab Valga linna paisjärvede stiliseeritud kujundit edasi andev võidutöö voolavat ja vaheldusrikast Valga linna. Leitud on hea balanss jutustava kujundi ja abstraktsuse vahel.

Akrüültehnikas tahvelmaalid luuakse kihtide valamistehnikas, kus igal neljamillimeetrise läbimõõduga kihil lastakse täielikult kuivada, eesmärk on järgneva kihiga saavutada ülevoolavuse efekt. Viiest teosest koosnev maaliseeria iga teos on 2,1 meetrit kõrge ja 1,2 meetrit lai.

Võidutöö autor Erko Luhaaru on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri eriala, Brandenburgi Tehnikaülikooli magistriõppe European Architecture Dialogue, mille raames õppis kaheksas Euroopa arhitektuuri ja kunstiülikoolis, sealhulgas Berliini Kunstiülikoolis, Innsbrucki ja Tel Avivi ülikoolis. Luhaaru on tuntud eelkõige arhitektina, kelle huviks on ruumi mõtestamine ja elavdamine läbi arhitektuuri, installatsiooni või kunsti.