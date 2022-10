Põlvamaa lühiuudised

Räpinas õpitakse kriisideks valmis olema

Koolituse eesmärk on tõsta kohaliku kogukonna kriisikindlust. Üheskoos arutatakse, kui kriisivalmis on üks või teine kogukond ning räägitakse üle kriisiolukorra rollijaotused.

Koolitusel osalemiseks on väga oluline registreeruda hiljemalt 3. novembriks Räpina valla kodulehel oleva vormi kaudu. LEPM

Maakonna turismirahvas seadis sihte

Kaia Lehtsaar Lõuna-Eesti turismiklastrist tutvustas klastrit ning loodava Lõuna-Eesti DMO (Destination Management Organization) ehk sihtkoha arendamise organisatsiooni põhimõtteid. Üks teema, millele DMO keskendub, on kestlikkus turismis.

Põlvamaa arenduskeskuse rohemajanduse valdkonna suunajuht Kanni Kallastu rääkis Rohelisema Põlvamaa võrgustiku tegevustest. Sama organisatsiooni turismiarendusjuhi Kristi Kahu jutust jäi kõlama, et Kagu-Eesti mainekava puhketurismi suunal on töös veebileht midatehalounaeestis.ee, kuhu on oodatud ettevõtete pakkumised.