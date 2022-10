Koolid peavad võitlust kiusamisega

Paraku puutuvad kiusamisega kokku ka Lõuna-Eesti lapsed, nende lähedased ja õpetajad. Näiteks Põlvamaal elava Liisa (nimi muudetud, toimetusele teada) 6. klassis käiv poeg langes eelmisel aastal klassiõest netikiusaja ohvriks. «Millalgi tekkis klassis ühe poisiga probleeme ja kuna meil on eraldi vanemate vestlusgrupp Facebookis, tõstatati ka seal see teema. Üks vanem aga uuris, kas üldse teame, millega meie lapsed Snapchatis tegelevad. Siis saingi teada, et neil on selline vestlus seal.»