Igor Gräzin: taastaks äkki Liivimaa?

Räägin parem ühest «suurest ideest», aga hoiatusega: kuna on tulemas valimised, siis see hüpotees, mis siin kirjas on, ei ole valmisplatvorm ega esinda see ka Keskerakonda, kuhu kuulun. Idee on minu isiklik ja rangelt võttes teatav edasiarendus sellest, mida omal ajal meie tippgeograafi Hardo Aasmäega mõne pitsi tee juures arutasime – palju kordi.

Eeldus on see, et Eesti lõunapoolne kaks kolmandikku on praegu alaarenenud ja kipubki jääma selliseks pärast seda, kui tulevane Rail Baltic sellegi vähese majandusliku, mis siin veel on, Pärnu juurde ja taha merekaldale ära viib. Ja jätab Eesti suurima raudteejaama – Valga – virelema. Numbritega siis nii: Harjumaa SKP tase on 109% ja muu Eesti oma 50% SKPst elaniku kohta.

Kusjuures, häda küll, on isegi regionaalministrid meil kogu selle aja jooksul juhtunud nõrgemapoolsed ja ainus, kes seda polnud, oleks võinud äpuke siiski olla. Tema tegevuse tulemus on äsjane Reformierakonna läbi viidud haldusreform, milles kadunud seegi mõistuseraasuke, mis nõukogude haldusterritoriaalses jaotuses oli. Järeldus: senised regionaalsed pisijukerdused regionaalpoliitika nime all on kahele kolmandikule Eestist sama head kui vihmavari kalale.