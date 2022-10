Riik lihtsustab uuest aastast tööturuteenuste- ja toetuste süsteemi

Tööturuteenuste osutamise õiguslik korraldus on aja jooksul muutunud väga keerukaks ning osapoolte jaoks koormavaks ja sihtrühmade jaoks raskesti hoomatavaks. Teenuseid on palju ja sageli on sama nimega teenus reguleeritud erinevates õigusaktides veidi erinevate tingimustega erinevale sihtrühmale. See ei taga õigusselgust ja süsteem on inimestele raskesti mõistetav.